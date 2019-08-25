Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном на супертурнире в Сент-Луисе

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на супертурнире в Сент-Луисе, сообщает ТАСС.

Шахматисты встречались в рамках седьмого тура Кубка Синкфилда. Непомнящий ходил черными фигурами.

После семи туров лидируют Дин Лижэнь, Ананд и Каруана (по 4 очка). Непомнящий, Вашье-Лаграв, Мамедьяров, Со, Карякин и Карлсен набрали по 3,5 балла.

В следующем круге Непомнящий сразится с Левоном Ароняном.

Ранее сообщалось, что Карякин сыграл вничью с Ароняном на турнире в Сент-Луисе.