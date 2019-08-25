Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном на супертурнире в Сент-Луисе
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на супертурнире в Сент-Луисе, сообщает ТАСС.
Шахматисты встречались в рамках седьмого тура Кубка Синкфилда. Непомнящий ходил черными фигурами.
После семи туров лидируют Дин Лижэнь, Ананд и Каруана (по 4 очка). Непомнящий, Вашье-Лаграв, Мамедьяров, Со, Карякин и Карлсен набрали по 3,5 балла.
В следующем круге Непомнящий сразится с Левоном Ароняном.
Ранее сообщалось, что Карякин сыграл вничью с Ароняном на турнире в Сент-Луисе.