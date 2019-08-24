Карякин сыграл вничью с Ароняном на турнире в Сент-Луисе
Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с представителем Армении Левоном Ароняном в шестом туре Кубка Синкфилда, который проходит в Сент-Луисе, передает ТАСС.
В параллельной партии еще один представитель России Ян Непомнящий разошелся миром с китайцем Дин Лижэнем.
После шести туров лидируют китаец Дин Лижэнь, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд и американец Фабиано Каруана — 3,5 очка. У Карякина, Непомнящего и действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена — по три балла.
Ранее владелец шахматной академии Chess Max Academy в Нью-Йорке Максим Длуги заявил, что экс-чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову не дают американскую визу.