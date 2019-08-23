Путин выступил с речью на Кубке мира по хоккею среди молодежных команд

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На открытии Кубка Мира по хоккею среди молодежных команд с речью выступил президент России Владимир Путин, передает Sport24.

«Приветствую всех участников соревнований и зрителей! Сегодня здесь в Сочи мы открываем уже девятый по счету Кубок мира среди юниоров. Мы приветствуем всех наших гостей, благодарим, что они приехали в Россию. У нас всегда по-особенному относились к хоккею.», — заявил глава государства.

«Великий тренер Тарасов говорил о хоккее, как о благородном соревновании, соревновании ловкости, скорости и интеллекта. Уверен, что в ближайшие дни команды покажут свои лучшие качества!», — добавил политик.

Соревнование проходит с 23 по 31 августа в Сочи. Стоит отметить, что за восемь лет проведения Кубка мира его шесть раз выигрывали российские команды. Все матчи турнира принимает арена «Шайба».

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова.