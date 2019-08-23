Экс-президент КХЛ шокирован дисквалификацией Медведева

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Александр Медведев, занимавший пост президента Континентальной хоккейной лиги с 2008 по 2014 год, прокомментировал дисквалификацию нападающего сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, передает Sport24.

Форварду запретила участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды Международная федерация хоккея (ИИХФ). Подобное решение организация приняла ввиду того, что в допинг-пробах игрока, сданных во время чемпионата мира 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин.

«Шокирующее известие, четыре года — это иногда половина хоккейной карьеры. Я знаю, что Евгений признал результаты, значит он не будет подавать апелляцию. Как видим, дело не ограничилось тем злосчастным видео.», — заявил функционер.

«Шанс на исправление нужно давать каждому спортсмену. По литературе я знаю, что это вещество может поднять энергетику во время посещения ночного клуба, но во время соревнований оно вряд ли поможет. Печальная ситуация, но надеюсь, что ограничение в будущем будет снижено», — добавил нынешний генеральный директор футбольного клуба «Зенит».

Стоит отметить, что Кузнецов продолжить играть за свой клуб в Национальной хоккейной лиге, так как на нее не распространяется юрисдикция ИИХФ.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а со сборной России дважды побеждал на чемпионатах мира — в 2012 и 2014 годах.

Ранее сообщалось, что клуб российского хоккеиста Евгения Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию спортсмена.