Макгрегор хочет вернуться в UFC

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор признался, что хочет вернуться в промоушен. Его слова передает ESPN.

В данный момент боец смешанного стиля (MMA) восстанавливается после перелома руки. В мае этого года он успешно перенес операцию.

По словам Макгрегора, он планировал вернуться к выступлениям в организации с поединка с американцем Джастином Гейджи. Ожидалось, что бойцы встретятся в июне этого года.

Также ирландский спортсмен уточнил, что для него не имеет значение то, с кем будет его первый бой после возвращения. В числе тех, с кем бы он мог встретиться в октагоне, Макгрегор упомянул Хабиба Нурмагомедова, Нэйта Диаза, Дастина Порье, Жозе Алду и Макса Холлоуэя, а также отметил возможных новых противников, таких как Тони Фергюсон, Фрэнки Эдгар и Хорхе Масвидал.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о бое Масвидаля с Диазом.