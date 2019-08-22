Юрист высказался о влиянии долга Мамаева на решение о его УДО

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Адвокат Янис Юкша прокомментировал долги по налогам полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

По мнению специалиста, задолженность не должна повлиять на решение об условно-досрочном освобождении.

«Считаю, что данный вопрос не должен повлиять в случае правильных действий адвокатов и выполнения всех условий на положительное решение об условно-досрочном освобождении», — цитирует Юкша РИА «Новости».

Адвокат отметил, что при рассмотрении вопроса об УДО суд учитывает поведение заключенного, характеристики от руководителей отряда.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, экс-нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей.