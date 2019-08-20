Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева уверена в покушении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/12370717/Snimok_ekrana_2019-05-22_v_19.14-pic905-895x505-77992.png">

Проходившая по делу о двух дрках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева россиянка Екатерина Бобкова написала заявление в Следственный комитет России, сообщает телеграм-канал Baza.

Весной этого года свидетельница пострадала после падения с балкона в Чехии. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция тогда не обнаружила.

Бобкова считает, что тогда ее хотели убить, сбросив с балкона. По ее словам, незадолго до падения она обсуждала с новыми знакомыми в номере отеля дело Кокорина и Мамаева.

Также свидетельница россиянка сообщила, что российские врачи уверены в том, что сначала ее оглушили ударом по голове и только потом выкинули с балкона.

8 мая Пресненским судом Москвы экс-игрок петербургского «Зенита» Кокорин вместе со своим младшим братом Кириллом был осужден по этому делу на полтора года, хавбек «Краснодара» Мамаев — на год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что была названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева.