Жиго подарил футболку помогавшему восстановиться после «крестов» тренеру

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Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго отметился дублем в прошедшем дерби с ЦСКА.

Встреча столичных команд прошла в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена» и завершилась поражением армейцев со счетом 2:1.

В конце игры защитник «Спартака» подошел к тренеру клуба по физической подготовке Рамилю Шарипову и подарил ему свою футболку за то, что тот помог ему восстановиться после серьезной травмы.

В 2018 году он разорвал переднюю крестообразную связку левого коленного сустава в матче с петербургским «Зенитом» в рамках шестого тура чемпионата России сезона-2018/19.

«В победной раздевалке герой матча Самюэль Жиго подарил свою майку Рамилю Шарипову — тренеру по физической подготовке, который сыграл важную роль в восстановлении защитника после разрыва «крестов», — написано в инстаграме «Спартака».

Ранее Лоренсо Мельгарехо рассказал о желании остаться в «Спартаке».