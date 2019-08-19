Жена Мамаева прокомментировала слухи о переходе Павла в «Ростов»

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Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, дала оценку информации о возможном переходе футболиста в «Ростов», передает «Чемпионат.com».

Девушка отметила, что сначала нужно дождаться освобождения футболиста. Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий в настоящий момент отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.

«Правда ли, что Паша будет играть за «Ростов»? Давайте он вернется, а там будем думать», — сказала Мамаева в эфире в инстаграме.

Стоит отметить, что «Краснодар» намерен расторгнуть контракт с игроком.

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