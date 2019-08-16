Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

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Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба «Кубань», был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА «Новости».

«Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек», — цитирует издание судью Олега Музыченко.

Подобное наказание бизнесмен получил ввиду хищения средств у Внешэкономбанка на сумму в $2,5 млрд. Стоит отметить, что деньги предпринимателя сохранены под арестом. Слушание дела проходит в закрытом режиме. Часть документов имеет гриф «совершенно секретно».

В 2016 году Мкртчан передал владение «Кубанью» властям края. На тот момент клуб испытывал серьезные финансовые затруднения.

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