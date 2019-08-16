Наставник «Туна» оценил матч со «Спартаком»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/485/12581485/RIAN_5976568.HR-pic905-895x505-67752.jpg">

Главный тренер швейцарского «Туна» Марк Шнайдер поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского «Спартака», передает Sport24.

Встреча завершилась поражением «Туна» со счетом 1:2. На домашнем стадионе швейцарская команда уступила со счетом 2:3.

«Мы хорошо начали матч, забили, но дальше совершили много ошибок. Мы часто теряли мяч, а на таком уровне этого делать нельзя. Соперник наказал нас. «Спартак» был фаворитом этой пары, и он закономерно идет дальше.

Поле было прекрасное. Хороший стадион, хорошая атмосфера. В Швейцарии всего один или два стадиона такого размаха. «Спартаку», конечно, помогли его болельщики», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.