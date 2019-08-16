Наставник «Туна» оценил матч со «Спартаком»
Главный тренер швейцарского «Туна» Марк Шнайдер поделился мнением об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского «Спартака», передает Sport24.
Встреча завершилась поражением «Туна» со счетом 1:2. На домашнем стадионе швейцарская команда уступила со счетом 2:3.
«Мы хорошо начали матч, забили, но дальше совершили много ошибок. Мы часто теряли мяч, а на таком уровне этого делать нельзя. Соперник наказал нас. «Спартак» был фаворитом этой пары, и он закономерно идет дальше.
Поле было прекрасное. Хороший стадион, хорошая атмосфера. В Швейцарии всего один или два стадиона такого размаха. «Спартаку», конечно, помогли его болельщики», — заявил специалист.
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