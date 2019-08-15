Касаткина не сумела пробиться в третий круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина выбывает из турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований она проиграла представляющей США Мэдисон Кис.

Встреча продлилась 1 час 14 минут и закончилась со счетом 4:6, 1:6.

Теперь Кис сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Ранее Шарапова вылетела из розыгрыша турнира в Цинциннати.