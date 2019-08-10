Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных «Золотой лев» обыграли клуб Олимп ПФЛ «Салют».
Товарищеский матч завершился со счетом 4:2.
За всю встречу Мамаев смог сделать сделал хет-трик. Кокорину отличиться не удалось.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футболисты отбывают наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. 8 мая Пресненским судом столицы был вынесен приговор в отношении экс-игрока петербургского «Зенита» Кокорина и его младшего брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Мамаева. Братья Кокорины получили наказание в виде полутора лет колонии общего режима, а Мамаев — года и пяти месяцев.
Ранее сообщалось, что матч Кокорина и Мамаева в колонии посетило более 50 журналистов.