Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных «Золотой лев» обыграли клуб Олимп ПФЛ «Салют».

Товарищеский матч завершился со счетом 4:2.

За всю встречу Мамаев смог сделать сделал хет-трик. Кокорину отличиться не удалось.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Футболисты отбывают наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. 8 мая Пресненским судом столицы был вынесен приговор в отношении экс-игрока петербургского «Зенита» Кокорина и его младшего брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Мамаева. Братья Кокорины получили наказание в виде полутора лет колонии общего режима, а Мамаев — года и пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что матч Кокорина и Мамаева в колонии посетило более 50 журналистов.