Два футболиста «Арсенала» не сыграют в первом туре АПЛ из-за атаки грабителей

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Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч первого тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла» из-за атаки грабителей, сообщает Sky Sports.

Такое решение клуб принял в связи с нападением на футболистов, которое произошло в конце июня. Тогда спортсменов, сидящих в автомобиле, попытались ограбить неизвестные. Озил побежал в близлежащий ресторан за помощью, а Колашинац вышел из машины и попытался вступить в драку с преступниками, чем отогнал их от машины. В результате инцидента никто не пострадал.

«Благополучие игроков и их семей всегда является для нас самым важным. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть парней на поле и более не будем давать комментарии на эту тему», — заявили агенству в пресс-службе «канониров».

Стоит отметить, что полиция начала и до сих пор продолжает расследование по этому делу, однако пока что не совершила ни одного ареста.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался о трансфере вингера Алекса Айуоби в ливерпульский «Эвертон».