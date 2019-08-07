Подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа фанат был арестован судом

Второй подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа болельщик был заключен судом под стражу, сообщает официальный сайт Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

Еще один подозреваемый фанат уже был задержан ранее,

«По данным следствия, обвиняемый, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 3 августа 2019 года, ударил из хулиганских побуждений во время матча «Зенит» — «Краснодар«сотрудника батальона ОМОН. Своими действиями обвиняемый причинил ему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в нападении на сотрудника ОМОНа фанаты «Зенита» извинились.