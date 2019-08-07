Подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа фанат был арестован судом

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Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча... Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча...
Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча...
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Второй подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа болельщик был заключен судом под стражу, сообщает официальный сайт Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

Еще один подозреваемый фанат уже был задержан ранее,

«По данным следствия, обвиняемый, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 3 августа 2019 года, ударил из хулиганских побуждений во время матча «Зенит» — «Краснодар«сотрудника батальона ОМОН. Своими действиями обвиняемый причинил ему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в нападении на сотрудника ОМОНа фанаты «Зенита» извинились.