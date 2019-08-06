Российская биатлонистка Подчуфарова возобновила карьеру

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила о возобновлении карьеры Ольги Подчуфаровой, сообщает «Матч ТВ».

«Подчуфарова решила возобновить карьеру. Победительница этапа Кубка мира и призер чемпионата мира планирует выступить на чемпионате и Кубке России в предстоящем сезоне. Удачи, Оля!» — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере СБР.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Спортсменка объявила о завершении карьеры после сезона-2017/18.

Ранее Подчуфарова поделилась мнением о критике в адрес России чешки Габриэлы Коукаловой.