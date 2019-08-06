Путину подарили хоккейную форму «Красной машины»

Президент России Владимир Путин получил в подарок хоккейную форму с логотипом программы подготовки хоккеистов «Красная машина», сообщает ТАСС.

Глава государства 6 августа посетил образовательном центре «Сириус», где проходил семинар для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд. Президент Федерации хоккея России (ФХР) рассказал Путину о работе программы подготовки.

Президент России пожелал успехов участникам семинара, которые подарили ему форму с логотипом программы «Красная машина».

Ранее сообщалось, что в Сочи прошел мастер-класс для юных хоккеистов с участием Третьяка.