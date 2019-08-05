Голкипер ЦСКА Акинфеев высказался о продолжении карьеры

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, каким видит дальнейшее продолжение своей карьеры, передает «Чемпионат.com».

Вратарь с четырех лет находится в структуре ЦСКА и много лет является бессменным голкипером и капитаном армейцев.

«Другой клуб? Смотря какой клуб. В России – точно нет. А вот если поехать куда-нибудь в Катар или в Китай… Да нет, шучу, конечно. Вы правы – вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла.

То, что я не уехал за рубеж… Я никогда не заморачиваюсь на тему, что могло бы случиться, поступи я по-другому. Всегда найдётся куча советчиков. Некоторые говорили: он испугался ехать. О'кей, пусть будет «я испугался». Хочется сказать им всем: «Да, вы правы. Главное – отстаньте от меня». Глобально я ни о чем не жалею», — заявил он.

4 августа в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА с минимальным счетом обыграл казанский «Рубин» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее защитник «Рубина» заявил, что команда заслужила ничью в матче с ЦСКА.