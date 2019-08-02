Кокорин и Мамаев подали на УДО

Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент, за который спортсменов осудили на заключение в колонии общего режима произошел в октябре 2018 года.

8 мая Пресненским судом Москвы игрок петербургского «Зенита» Кокорин вместе с братом Кириллом и хавбек «Краснодара» Мамаев были осуждены за это на полтора года и год и пять месяцев соотвественно.

Ранее сообщалось, что экс-игрок московского «Спартака» надеется на возвращение Мамаева в футбол.