Игорь Крутой станет режиссером празднования юбилея Олимпиады в Москве

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил, что российский композитор Игорь Крутой будет режиссером праздничного мероприятия, посвященного 40-летнему юбилею Олимпийских игр в Москве.

«Составлен план, который предусматривает проведение большого праздника, его режиссером будет наши известный композитор Игорь Крутой. В рамках празднования юбилея пройдет много выставок, конкурсов, фестивалей. Составлен большой, подробный план мероприятий», — цитирует Смирнова ТАСС.

Он отметил, что в проекте примет участие генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Штаб подготовки мероприятия возглавит заместитель мэра Москвы Дмитрий Карпенко, также в него входят Министр спорта России Павел Колобков, глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, помощник президента Игорь Евгеньевич Левитин и Смирнов.

Олимпийские игры в Москве прошли с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Ранее Госдума отреагировала на допуск России на Игры под своим флагом.