Российский форвард подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли

Российский нападающий Никита Александров подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис», сообщает ТАСС.

Соглашение обладателя Кубка Стэнли — 2019 и 18-летнего россиянина рассчитано на три года. Стоит отметить, что Александров был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 62-м номером.

Контракт новичка — это первое соглашение хоккеиста младше 25 лет в НХЛ.

Кроме Александрова в команде играют еще два российских хоккеиста — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Ранее сообщалось, что чемпион мира Никитин не может найти новый клуб из-за травмы.