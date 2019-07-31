Известны претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Стало известно, какие футболисты претендуют на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.

В список номинантов попали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг, защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Реала» Эден Азар, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк.

Победитель будет назван 23 сентября на церемонии вручения наград. В прошлом году обладателем звания «лучший игрок года» стал Лука Модрич.

Ранее были объявлены номинанты на премию лучшему тренеру 2019 года.