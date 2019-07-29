Роналду выразил сожаление в связи с уходом из «Реала»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил приз «Легенда» от испанского издания Marca.

После вручения награды португалец ответил на вопросы детей, одетых в футболки команд, за которые он выступал.

Мальчик Гонсало в форме «Манчестер Юнайтед» спросил у игрока, скучает ли он больше по английскому городу или по Мадриду.

«Я скучаю по ним обоим, но из-за обстоятельств дольше прожил в Мадриде. Там родились мои дети, встретил свою девушку, поэтому я больше скучаю по Мадриду», – сказал Роналду.

Мальчик Хорхе в форме «Реала» выразил сожаление в связи с уходом форварда из мадридской команды.

«Да, мне тоже», — отметил Роналду, засмеявшись.

Ранее сообщалось, что Роналду купил виллу на берегу Средиземного моря.