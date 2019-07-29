Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Антона Чупкова, Юлию Ефимову и Евгения Рылова с золотыми медалями чемпионата мира по водным видам спорта, передает ТАСС.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил победный потенциал Чупкова, установившего мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

Также Путин добавил, что уверенная победа Ефимовой стала наградой за «талант, трудолюбие, веру в себя и свои силы». Спортсменка стала чемпионкой мира на дистанции 200 метров брассом.

Поздравляя Рылова, президент России отметил его «спортивный и по-настоящему чемпионский характер», благодаря которому пловец завоевал золото на дистанции 200 метров на спине.

Ранее сообщалось, что сборная России стала третьей в медальном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта.