Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

«Все было как у всех. Сначала попали на карантин, раздели догола, выдали робу. Там мы пробыли ровно неделю, после чего попали в восьмой отряд. В большое помещение, где телевизор смотрят. Мы туда зашли, там все собрались, подняли за нас кружки чифиря и сказали: «Добро пожаловать». Это такой обряд», — цитирует Кокорина «Московский комсомолец».

Мамаев отметил, что арестанты приняли их по-доброму, а многим заключенным было интересно поговорить с футболистами.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

Ранее Кокорин и Мамаев рассказали о полученном в СИЗО опыте.