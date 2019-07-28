Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.

Противостояние состоялось на турнире UFC 240 в канадском Эдмонтоне. 27-летний спортсмен защитил титул, проведя все пять раундов поединка на ногах, равно как и его оппонент.

Все судьи отдали победу действующему чемпиону — 50:45, 50:45, 48:47.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В карьере Холлоуэя было 24 поединка, и лишь четыре из них завершились поражением американца.

Ранее сообщалось, что российский боец армянского происхождения Арман Царукян выиграл свой первый бой в UFC.