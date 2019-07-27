Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу россиянин Андрей Минаков завоевал серебро на 100-метровке баттерфляем.

17-летний россиянин показал результат в 50,83 секунды, что стало новым рекордом страны.

Первым к финишу пришел американец Калеб Дрессел (49,66). Замкнул тройку призеров олимпийский чемпион 2012 года Чад Ле Кло из ЮАР.

Для России эта медаль стала 26-й на турнире (12 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые награды).

Стоит отметить, что соревнования подойдут к концу 28 июля.

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