Стала известна судьба россиян после обрушения крыши на ЧМ

Российские спортсмены не пострадали во время обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском городе Кванджу.

В настоящий момент там проходит чемпионат мира по водным видам спорта, передает РИА «Новости».

«У нас никаких жалоб от спортсменов не было. Это прошло мимо нас», — отметили во Всероссийской федерации плавания.

Также высказался тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов: по его словам, отечественные атлеты не получили травм.

Как стало известно СМИ, при обрушении здании погибло два человека и еще несколько пострадали.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира.