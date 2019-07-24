Путин поздравил российских рапиристок с победой на ЧМ

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России по фехтованию на рапирах с золотом на чемпионате мира, сообщает «Чемпионат.com».

Турнир прошел в Будапеште.

«Своим триумфом вы приумножили успехи нашей сборной на чемпионате мира 2019 года, вписали еще одну яркую страницу в историю отечественного спорта высших достижений, проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Стоит отметить, что в финале командного турнира россиянки одолели представительниц Италии — 43:42.

По итогам же всего турнира Россия стала первой в медальном зачете: в активе команды три золотые, три серебряные и одна бронзовая награда.

Ранее сообщалось, что российский пловец Михаил Малютин поделился мнением о китайском спортсмене Сунь Яне, который замешан в допинг-скандале.