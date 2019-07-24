Путин поздравил российских рапиристок с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России по фехтованию на рапирах с золотом на чемпионате мира, сообщает «Чемпионат.com».

Турнир прошел в Будапеште.

«Своим триумфом вы приумножили успехи нашей сборной на чемпионате мира 2019 года, вписали еще одну яркую страницу в историю отечественного спорта высших достижений, проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Стоит отметить, что в финале командного турнира россиянки одолели представительниц Италии — 43:42.

По итогам же всего турнира Россия стала первой в медальном зачете: в активе команды три золотые, три серебряные и одна бронзовая награда.

Ранее сообщалось, что российский пловец Михаил Малютин поделился мнением о китайском спортсмене Сунь Яне, который замешан в допинг-скандале.