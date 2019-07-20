ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. У гостей мяч забил Никита Маляров.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» примет петербургский «Зенит».

Ранее лучший игрок матча «Уфа» — «Краснодар» подвел итоги встречи.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур

ЦСКА (Москва) — «Оренбург» (Оренбург) — 2:1

Голы: 1:0 — Влашич, 30; 2:0 — Сигурдссон, 38; 2:1 — Маляров, 40.