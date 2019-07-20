Союз регби Грузии: наши атлеты и россияне все равно уважают друг друга

Президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе, отметил, что регбисты Грузии и России относятся друг к другу с уважением и находятся в прекрасных отношениях, передает ТАСС.

Как заявил глава организации в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс», взаимоотношения никак не изменятся из-за решения Федерации регби России (ФРР) отменить товарищеский матч в Тбилиси.

«Я подчеркиваю, что в Грузии любой международный матч на любом уровне состоится в безопасной среде. Я не хочу анализировать действия россиян. Мы уважаем друг друга, у нас хорошие отношения. Это решение уже их проблема, однако она стала и нашей, потому что нам предстоит найти соперника», — отметил Сванидзе.

Ранее сообщалось, что мэр Оттавы Джим Уотсон предложил чемпионам Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторз» не посещать президента США Дональда Трампа.