Путин поздравил российских синхронистов с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил чемпионов мира по водным видам спорта Майю Гурбанбердиеву и Александра Мальцева, передает сайт Кремля.

«Поздравляю вас с золотыми медалями чемпионата мира. В соревнованиях смешанных дуэтов сумели максимально собраться, проявить мастерство и характер, принести нашей стране очередную яркую победу. Молодцы!» — сказал глава государства.

Также президент отметил достоинство, с которым спортсмены справлялись с поставленными задачами.

На данный момент сборная России занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, проходящем в южнокорейском Кванджу.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены Юлия Тимошинина и Сергей Назин стали обладателями серебряных медалей на чемпионате мира по водным видам спорта.