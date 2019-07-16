Путин поздравил российских синхронистов с победой на чемпионате мира

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил чемпионов мира по водным видам спорта Майю Гурбанбердиеву и Александра Мальцева, передает сайт Кремля.

«Поздравляю вас с золотыми медалями чемпионата мира. В соревнованиях смешанных дуэтов сумели максимально собраться, проявить мастерство и характер, принести нашей стране очередную яркую победу. Молодцы!» — сказал глава государства.

Также президент отметил достоинство, с которым спортсмены справлялись с поставленными задачами.

На данный момент сборная России занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, проходящем в южнокорейском Кванджу.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены Юлия Тимошинина и Сергей Назин стали обладателями серебряных медалей на чемпионате мира по водным видам спорта.