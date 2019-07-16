Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов принял участие в баттле «Comment out». Его напарницей стала певица Ольга Бузова, передает «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист был вынужден выполнять неловкие, порой даже непотребные задания. На предложение минуту пролежать в гробу Смолов ответил отказом, выбрав менее неприятную альтернативу. Гости программы в течение всего выпуска избегали слишком провокационных заданий, однако Бузова согласилась, чтобы Смолов потер морковку ей в рот.

Смолов является одним из самых востребованных у нефутбольных медиа спортсменов на территории России. Он часто появляется в различных шоу и оказывается на первых страницах модных журналов — например, незадолго до чемпионата мира он снимался для Vogue вместе с Аленой Водонаевовой.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своей фотографии с президентом России Владимиром Путиным.