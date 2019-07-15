Стала известна дата приезда Кубка Стэнли в Россию

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко прилетит в Новосибирск вместе с Кубком Стэнли в период с 17 по 20 августа, сообщает ТАСС.

Агент игрока Алексей Дементьев уточнил, что точной даты приезда Тарасенко с трофеем пока неизвестна.

«Владимир привезет Кубок Стэнли в Новосибирск примерно с 17 по 20 августа, конкретное число пока под вопросом», — сказал Дементьев.

Другой российский обладатель титула, Иван Барбашев, представит чашу 17 августа. Мероприятие пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что бывший защитник СКА и «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслав Войнов подпишет контракт с омским «Авангардом».