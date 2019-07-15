Видео с места крушения вертолета с авиаинструкторами Путина появилось в Сети

Видео с места крушения вертолета в Подмосковье, в результате которого погибли два человека, опубликовано в Сети.

Кадры с места трагедии опубликованы на ютуб-канале Следственного комитета России.

Катастрофа произошла 14 июля в Подмосковье недалеко от Солнечногорска. В результате происшествия погибли президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин и второй пилот Олег Чернигин.

В 2012 году они обучали президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета.