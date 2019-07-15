Второй погибший в Подмосковье пилот также обучал Путина

Установлена личность второго пилота, погибшего при жесткой посадке вертолета в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Как заявил источник в правоохранительных органах, им является летчик Олег Чернигин. Отмечается, что он помогал погибшему в катастрофе первому пилоту Игорю Никитину обучать президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Трагедия произошла 14 июля в окрестностях Солнечногорска. В результате крушения погибли оба находившихся на борту человека.

Ранее сообщалось, что по факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».