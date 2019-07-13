Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал запрет на выезд в США, сообщает ТАСС.

Накануне он заступился за мать президента России Владимира Путина.

«Я неоднократно был в США и в качестве спортсмена сборной, и в качестве главного тренера нашей команды. А сегодня впервые получил отказ в продлении визы. Я вижу, что мое заявление в адрес журналиста не осталось незамеченным. Плохо, что большой спорт все чаще смешивают с большой политикой», — сказал Тедеев.

Ранее спустя 23 года побили мировой рекорд российской легкоатлетки Мастерковой.