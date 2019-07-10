Экс-игрок «Зенита» попал в символическую сборную Кубка Америки

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Футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес в матче шестого тура группового этапа... Футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес в матче шестого тура группового этапа...
Футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес в матче шестого тура группового этапа...
Twitter «Зенита»

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) составила символическую сборную Кубка Америки, сообщается на официальном сайте организации.

В состав команды вошел бывший футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес, представляющий Аргентину.

Вратарь: Алиссон (Бразилия);

Защитники: Дани Алвес (Бразилия), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу);

Полузащитники: Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия);

Нападающие: Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу), Хамес Родригес (Колумбия).

Победителем турнира стала сборная Бразилии, победившая в финале домашнего турнира команду Перу со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную по версии Opta.