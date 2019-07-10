Экс-игрок «Зенита» попал в символическую сборную Кубка Америки
Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) составила символическую сборную Кубка Америки, сообщается на официальном сайте организации.
В состав команды вошел бывший футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес, представляющий Аргентину.
Вратарь: Алиссон (Бразилия);
Защитники: Дани Алвес (Бразилия), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу);
Полузащитники: Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия);
Нападающие: Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу), Хамес Родригес (Колумбия).
Победителем турнира стала сборная Бразилии, победившая в финале домашнего турнира команду Перу со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную по версии Opta.
Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL— Copa América (@CopaAmerica) 9 июля 2019 г.
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Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe