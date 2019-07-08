Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун

Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.

Экклстоун выразил мнение, что у российского президента получилось бы управлять Европой куда лучше, чем у нынешних лидеров стран.

«Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания», — заявил экс-глава «Формулы-1».

Бизнесмен заявил, что считает Путина очень хорошим человеком и готов заслонить его от пули.

Ранее агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина.