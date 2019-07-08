Экс-глава «Формулы-1» готов заслонить Путина от пули

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о президенте России Владимире Путине, передает The Times.

Экклстоун заявил, что готов заслонить российского лидера от пули.

«Если бы кто-то пытался застрелить Путина, то я встал бы у него на пути. Потому что Владимир хороший парень. Он никогда не делал чего-то, что не принесло бы людям пользы.

Я бы хотел, чтобы он правил Европой. У нас сейчас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что обещает. Я не сторонник демократии, нужен диктатор. При демократии все слишком смягчается», — заявил экс-глава.

Ранее Путин направил приветствие участникам ралли «Шелковый путь».