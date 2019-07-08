Милана Тюльпанова пошутила, что боролась за сына ради алиментов

Бывшая жена экс-футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Милана Тюльпанова выступила с неожиданным заявлением.

Она написала в своем инстаграме пост, в котором рассказала о причинах, по которым решила отправить своего сына Артема на дачу.

«Сейчас, летом, навалилось какое-то огромное количество дел, включая открытие благотворительного центра, рекламных поездок, съемок «Без Мамы», еще одного цикла интервью, еще у Темы скоро будет свой проект небольшой, ну и так далее по списку. Тема на даче, я решила, что в любом случае ребенку маленькому лучше на природе, но у меня такое дикое чувство вины , что я не могу каждый день быть рядом с ним. И я понимаю, что это нормально, в общем и целом, это работа и без моего контроля все выйдет из строя, но я не понимаю, как мне упорядочить эти две области своей жизни. Потому что когда я приезжаю, все, я плыву от бесконечного потока любви. И потом уезжать – сердце рвется», — написала Тюльпанова.

Одна из подписчиц оставила комментарий под этим постом: «Боролась за ребенка, чтобы скинуть его на нянек?».

Милана не разозлилась и написала шутливый комментарий: «Нет, чтобы получать алименты!».

Напомним, что Тюльпанова долго судилась с Кержаковым за право оставить у себя Артема. В конце концов, суд принял решение, что воспитывать ребенка будет мама.

Ранее Тюльпанова ответила на критику ее фигуры.