Экс-игрок «Ювентуса» не впечатлен успехами Роналду в клубе

Бывший игрок «Ювентуса» Эдгар Давидс прокомментировал игру португальского нападающего Криштиану Роналду в итальянской команде, передает AS.

Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года из мадридского «Реал», в котором играл с 2009 года.

«Он вышел в финал Лиги чемпионов? Нет. Надеюсь, это им удастся в новом сезоне. «Ювентус» становится одержим этим. Когда ты хочешь быть лучшим, ты должен быть одержим», — заявил Давидс.

Роналду за прошедший сезон стал обладателем Суперкубка Италии и выиграл национальный чемпионат.

Ранее португальская полиция вызывала Роналду на допрос по Football Leaks.