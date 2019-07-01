«Зенит» готов заплатить €10 млн за австралийского игрока

Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Селтика» из Глазго Томасу Рогичу, передает The Scottish Sun.

По информации издания, действующий чемпион России готов потратить на австралийского футболиста €10 млн. Отмечается, что шотландский клуб готов расстаться с игроком минимум за €16,8 млн.

В прошлом сезоне Рогич принял участие в 21 матче чемпионата Шотландии, в которых забил три мяча. Соглашение с «Селтиком» действует до 31 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» расторг контракт с полузащитником Клаудио Маркизио.