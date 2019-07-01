Десять российских спортсменов дисквалифицированы за допинг
Десять российских спортсменов дисквалифицированы на нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агенства.
Всероссийская федерация легкой атлетики отстранила на два года бегунью Наталью Хохлову на 2 года. Также по четыре года дисквалификации получили Арина Моисеева и Артем Леоненко. Светлана Яковлева получила двухлетний срок отстранения от соревнований.
Федерация спорта слепых России приняла решение дисквалифицировать на один год Николая Козарева. Срок санкций начинается с 16 июня 2018 года.
Федерация пауэрлифтинга России за положительную допинг-пробу отстранила на два года Айнура Фассахова. Юлия Губенко запрещено принимать участие в соревнованиях в ближайшие четыре года. Также за уклонение, отказ или неявку на процедуру сдачи проб на четыре года дисквалифицирован Дмитрий Дятко.
Ранее Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов.