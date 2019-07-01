Плишкова подналась на второе место рейтинга WTA

Сегодня, 1 июля Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток, сообщает «Чемпионат.com».

В обновленном списке чешская спортсменка Каролина Плишкова поднялась на второе место. Первое место по прежнему за австралийкой Эшли Барти. Первую тройку замыкает Петра Квитова из Чехии.

Также сменили позиции румынка Симона Халпе, она теперь находится на седьмой строчке рейтинга, и немецкая теннисистка Анжелика Кербер, она заняла девятую строчку.

Из россиянок оказалась лучшей Екатерина Александрова. Спортсменка располагается на 31 позиции рейтинга WTA.

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 1 июля чешка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку, румынка Симона Халеп — на седьмую, немка Анжелика Кербер — на девятую.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 31-й позиции.

Ранее Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления российских теннисисток Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на предстоящем Уимблдоне.