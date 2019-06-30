Экс-игрок сборной СССР не может встретиться с сыном уже шесть лет

Экс-форвард сборной СССР и России по футболу Олег Саленко рассказал о сложностях в общении с сыном из-за конфликта между Украиной и Россией, передает «Чемпионат.com».

Бывший футболист проживает в Киеве, в то время как его сын с 2013 года живет в Санкт-Петербурге.

«Надеюсь, что в течение полугода ситуация успокоится и будет прямое авиасообщение между Россией и Украиной», — заявил Саленко.

Спортсмен является рекордсменом чемпионатов мира по количеству голов, автором которых он стал в одном матче. Так, в 1994 году он оформил пять голов в матче Россия — Камерун во время группового этапа ЧМ. Тогда российская национальная команда победила со счетом 6:1. Тогда же Саленко был определен как лучший бомбардир мундиаля.

Игровую карьеру нападающий завершил в 2001 году. На его счету также выступления за клубы Испании, Шотландии, Турции и Польши.

Ранее сообщалось, что экс-игрок казанского «Зенита» рассказал об алкоголизме в России.