Возглавлявший «Арсенал» 22 года тренер уйдет в «Ниццу»

Экс-наставник английского «Арсенала» Арсен Венгер попал в зону интересов французской «Ниццы», сообщает Sport24.ru.

По информации France Football, руководство французов ведет переговоры с 69-летним тренером.

Ожидается, что в скором времени «Ницца» предложит специалисту контракт.

На посту главного тренера «Арсенала» Венгер провел 22 года. Под его руководством лондонская команда смогла трижды стать чемпионом Англии, а также семь раз завоевать Кубок страны.

В данный момент должность наставника «Ниццы» занимает Патрик Виейра, некогда выступающий за «Арсенал». Вместе с Венгером он выступал в составе лондонцев с 1996 по 2005 год.

Вероятно, экс-игрок созглавит «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее сообщалось, что английский клуб поменял тренера за 18 минут.