Туктамышева преодолела 8000 километров ради нового номера

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как проделала путь в 8000 километров ради постановки программ на новый сезон. Об это сообщает Sport24.ru.

В инстаграме 22-летняя спортсменка опубликовала пост, в котором предложила фанатам угадать, кто будет ставить для нее произвольный номер. Первому, кто правильно назовет имя, девушка пообещала автограф.

По информации Golden Skate, хореографом россиянки стала фигуристка Ше-Линн Бурн из Южной Каролины.

«Наконец-то моя мечта сбылась! Мне очень давно хотелось с ней поработать. Когда я смотрела ее программы, то понимала, что это настоящие шедевры!» — заявила Туктамышева.

Она также отметила, что отправила Бурн несколько музыкальных предложений перед визитом. Таким образом, Туктамышева хотела показать хореографу, в каком направлении работать, а также помочь ей понять, какой россиянка человек.

«Мне просто очень хочется чего-то нового. Однако это должно быть чем-то, что является частью меня», — отметила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Туктамышева помогла Алине Загитовой раскрепоститься.