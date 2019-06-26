Кокорин попросил разрешения пройти реабилитацию до отправки в колонию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/12413125/RIAN_5914459.HR-pic905-895x505-96792.jpg">

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попросил разрешения пройти реабилитацию в Москве до того, как его отправят в колонию, передает Sport24.

У футболиста обострились проблемы с коленом за те месяцы, что он находился в СИЗО.

«Сегодня я посещала Александра Кокорина, чтобы посмотреть, как выполняются рекомендации, которые ему дали врачи при осмотре. Он попросил проходить реабилитацию в том же учреждении в Москве, в котором он проходил обследование», — рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

В скором времени нападающий будет этапирован в колонию вместе со своим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким.

Ранее Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом.