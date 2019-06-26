Резцова: почему до наших спортсменов опять домогаются? Пора идти к Путину!

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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала очередной допинговый скандал в российском биатлоне, сообщает «Спорт день за днем».

Напомним, что Александр Печенкин и Петр Чернышев дисквалифицированы на четыре года за допинг.

«Мне не интересен бардак, который творится с Олимпиады в Корее и до Кореи. Никем ничего не ликвидировано. Эти проблемы перешли в прошлом сезоне на Логинова. Как-то нужно действовать Владимиру Драчеву. Не сидеть на месте. Он же президент СБР, должен биться за каждого спортсмена. Ему нужно обращаться к Президенту России! Он же президент федерации биатлона России, а значит, имеет право записаться на прием к нашим депутатам, которые во все горло говорят: «Мы помогаем. Мы решаем проблемы спорта». Пусть Путин распорядится. Тем же руководителям ОКР можно сказать: «Ребята, чего вы сидите на попе ровно? Почему не помогаете нашим спортсменам?» — сказала Резцова.

Также она отметила, что невозможно найти тех, кто кормит спортсменов допингом.

«Если спортсмен попался, значит он согласился это кушать. Вы думаете кто-то согласится рассказать такое? Это только Резцова могла озвучить, что нам где-то чего-то давали, а мы даже не понимали что именно», — добавила экс-биатлонистка.

Ранее сообщалось, что IBU требует от россиянки оплатить расходы на слушание допингового дела.